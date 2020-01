Lyon : jaloux, il enlève, séquestre et roue de coups son ex-compagne

L'homme de 19 ans a été interpellé lundi à son domicile où il avait séquestré et frappé son ex-compagne à qui il reprochait d'avoir écrit à un autre homme.

Le 24 janvier, un habitant de Rillieux-le-Pape âgé de 19 ans (9 faits au casier) découvrait dans le téléphone de son ex-copine âgé de 17 ans des messages destinés à un autre homme. Il a alors cassé le téléphone et a frappé la jeune avant de l’enlever et la séquestrer au domicile familial où il continuait de la rouer de coups. La victime parvenait à contacter sa mère qui alertait les policiers. Le suspect a été interpellé le 27 janvier à son domicile rue Jacques-Prévert à Rillieux. Il a partiellement reconnu les faits et a été présenté au parquet ce mercredi pour “violences aggravées, séquestration, dégradations volontaires et menaces de mort réitérées.”