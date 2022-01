Lyon : interpellé avec 23 000 euros dans ses bagages à la gare Perrache, il vendait de la drogue via les réseaux sociaux

Le 10 janvier, la douane a contrôlé un jeune lyonnais de 20 ans en gare de Perrache. Il transportait 23 000 euros en liquide et une petite quantité de cannabis dans une valise. Une prise qui a permis aux enquêteurs de démanteler un trafic.

Son trafic de stupéfiants s'est arrêté en gare de Perrache à Lyon le 10 janvier. Ce matin-là, vers 9 heures, la douane contrôle un jeune lyonnais âgé de 20 ans. Dans sa valise, la police aux frontières découvre 23 000 euros en liquide, petite quantité de cannabis et un badge donnant accès à un immeuble dans le 8e arrondissement de Lyon. Les enquêteurs de la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône spécialisés dans le trafic de stupéfiants décident de remonter cette piste et perquisitionnent l'appartement loué par le frère aîné, âgé de 31 ans, du jeune interpellé.

La police découvre dans ce logement un atelier de conditionnement de produits stupéfiants, 300 grammes de cocaïne, 400 grammes de résine de cannabis et 1,3 kilogramme d'herbe. En garde à vue, les deux frères affirment être traders et avoir gagné leur argent de manière honnête. Mais les preuves s'accumulent contre eux. Des emballages vides laissent penser aux enquêteurs que 10 kilos d'herbe et 2,5 kilos de résine ont transité par cet appartement.

L'enquête a finalement montré que les deux frères livraient des stupéfiants dans toute l'agglomération lyonnaise en contactant leurs clients sur les réseaux sociaux. Les deux suspects ont été présentés ce jour au parquet en vue d'une comparution immédiate.