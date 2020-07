La ligne A du métro lyonnais est coupée depuis 17h50. Pour un incident technique à la station Hôtel de Ville. La Ligne C, aussi, est coupée.

La ligne A du métro lyonnais est coupée depuis 17h50. Pour un incident technique à la station Hôtel de Ville.

"Nos équipes techniques sont sur place pour permettre la reprise du trafic dans les meilleurs délais", précisent les TCL.

Des bus relais vont être mis en place, entre Vaulx La Soie et Charpennes et entre Croix Rousse et Cuire.