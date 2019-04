Lyon : incident sur le métro A, coupé entre Charpennes et Perrache

Le métro A ne circule que partiellement ce mardi après-midi après un incident technique.

Un incident technique vient d'avoir lieu à 14h dans le métro A de Lyon. Celui-ci ne circule plus que partiellement à cause de cet incident. Seuls les stations entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes sont desservies. Le métro ne circule donc plus entre Charpennes et Perrache. Deux rames ont dû être évacuées. Il s'agissait d'un capteur de porte qui envoyait un mauvais signal. Pour le système, la porte était ouverte, ce qui n'était pas le cas. A 15h15, la situation est revenue à la normale.