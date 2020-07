Lyon : ils volent le véhicule du conducteur qu'ils avaient percuté

Vendredi 17 juillet à Lyon, au matin, deux individus ont dérobé le véhicule du conducteur qu'ils venaient de percuter.

Vendredi 17 juillet, vers 4h du matin, un individu fait une marche arrière à l'angle de la rue Marcel Mérieux et de l’avenue Debourg. Il percute alors un autre véhicule, puis avec son passager, il prend à partie l'occupant de ce dernier. Les deux hommes demandent de l'argent, puis frappent alors le conducteur, avant de voler son véhicule. Un signalement est immédiatement effectué aux équipages de police via le Centre d’Information et de Commandement.

Deux heures plus tard, deux Lyonnais sont interpellés. Âgés de 19 et 24 ans, les deux mis en cause étaient ivres et ont été formellement reconnus par la victime.

Placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs de la Sûreté Départementale, les deux hommes ont nié les faits, ils ont expliqué qu'ils étaient les victimes et qu’ils avaient pris le véhicule "en gage des réparations à venir". Présentés au parquet et jugés en comparution immédiate, ils ont été écroués.