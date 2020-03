Lyon : ils pillaient les camions, un gang arrêté

Ce mardi 10 mars, 150 gendarmes et policiers ont mené une vaste opération dans la métropole de Lyon pour mettre fin aux agissements d'un gang de pilleurs de camions.

Selon le Dauphiné Libéré, une importance opération de gendarmerie et de police a eu lieu dans l'agglomération de Lyon ce mardi 10 mars. Les forces de l'ordre ont interpellé 15 individus soupçonnés d'appartenir à un gang de pilleurs de camions. Ils auraient sévi sur les autoroutes A7, A6, A89 et A42, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Limousin et Nouvelle-Aquitaine.

Ces suspects seraient impliqués dans une quarantaine de vols de fret, pour un préjudice estimé "à plusieurs dizaines de milliers d'euros".