Lyon : ils essaient de semer la police en Buggy et causent un accident

Refusant de s'arrêter à un contrôle de police, deux hommes ont causé un accident de la route dans leur fuite ce lundi à Saint-Fons.

Lundi dernier vers 19h, deux hommes de 37 ans vivant à Vénissieux et Villeurbanne et roulant en Buggy ont refusé de s’arrêter pour un contrôle de police. Au volant de leur véhicule, ils ont pris la fuite. Dans leur cavale, ils ont percuté le véhicule d'une automobiliste. Durant la garde à vue, l’un des deux a reconnu les faits tandis que l'autre a nié la conduite du véhicule. Le premier a été laissé libre et le second a été présenté au parquet ce jeudi et fait l'objet d'une convocation par procès verbal.