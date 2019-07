Lyon : il vole les clefs de voiture d'un patient dans un hôpital

Un homme de 20 ans a été arrêté pour avoir volé la voiture d'un patient de l'hôpital Lyon-Sud.

Le 23 juillet dernier, rue Faïenciers à Grigny, un homme de 20 ans (39 antécédents judiciaires) a été arrêté. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019, à l’hôpital Lyon-Sud, il était soupçonné d’avoir dérobé les clés du véhicule d’un patient dans sa chambre d’hôpital puis d'avoir volé son véhicule. Cette voiture était découverte incendiée quelque temps plus tard. Le suspect a été identifié grâce à la vidéosurveillance, il était interpellé et a reconnu les faits. Par ailleurs, le mis en cause était entendu dans le cadre de plusieurs procédures distinctes dont une pour des faits similaires, pour lesquelles il a aussi reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce mercredi.