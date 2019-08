Lyon : il tente de tuer sa grand-mère et évoque "le démon" en lui

Un jeune homme a porté plusieurs coups de couteau à sa grand-mère et sa tante. Devant les policiers, il a évoqué, "le démon" qu'il aurait à cause de sa grand-mère.

Le 14 août, un jeune homme de 19 ans, déjà connu pour 8 antécédents judiciaires, a porté plusieurs coups de couteau à sa grand-mère de 77 ans et sa tante de 57 ans, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il a été interpellé le 15 août à 7h30 par la BAC. Lors de son audition par la police, il a expliqué "avoir le démon" à cause de sa grand-mère et qu'il s'était rendu à son domicile pour qu'elle le lui enlève. Lors des examens psychiatriques menés à la suite de cette arrestation, le médecin a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'interner le jeune homme. Il a reconnu avoir voulu tuer sa grand-mère. Présenté au parquet samedi 17 août, il a été écroué avec ouverture d'information pour "tentative de meurtre".