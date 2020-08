Lyon : il suit sa femme au commissariat après l'avoir tirée par les cheveux

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme a été condamné à de la prison ferme pour des violences conjugales. Il a été arrêté dimanche devant le commissariat du 8e arrondissement de Lyon après une nouvelle agression.

Dimanche 23 août vers 13h40, une femme de 31 ans, vivant dans le 8e arrondissement de Lyon, s'est présentée au commissariat pour porter plainte contre son conjoint, dont elle était séparée depuis peu. Elle a fait état de violences répétées de sa part. Elle déclarait notamment avoir été tirée par les cheveux quelques instants plus tôt devant leurs jeunes enfants alors qu’elle se trouvait chez sa mère. Apeurée, elle s’était alors rendue au commissariat. Le suspect, qui l’avait suivi, a été interpellé immédiatement par les policiers. Très nerveux, il les insultait et se rebellait. Les policiers ont porté plainte pour ces faits.

La victime a reçu 3 jours d’ITT et va être prise en charge avec ses enfants par les associations d’aide aux victimes. L’homme âgé de 44 ans (6 faits au casier) refusait d’être entendu. Il a été présenté au parquet le 25 août et jugé en comparution immédiate où il a été condamné à 12 mois de prison, dont 4 avec sursis et écroué.