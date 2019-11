Lyon : il sort du commissariat et commet un vol dans la foulée

Soupçonné de vol par les policiers du 9e arrondissement un jeune SDF s’est fait arrêter en sortant du commissariat pour un autre vol ce mardi.

Dans le 9e arrondissement, mardi, des policiers ont dû intervenir dans un supermarché à une centaine de mètres de leur commissariat. Un vigile avait surpris un jeune SDF de 26 ans en train de voler une bouteille d’alcool. Le jeune homme a tenté de fuir avant de vertement menacer l’agent de sécurité. Selon les informations du Progrès, les policiers n’ont pas mis longtemps avant de le reconnaître et pour cause, ce dernier sortait tout juste du commissariat où il était soupçonné d’un vol de carte bancaire. Présenté en comparution immédiate le jeune algérien sans ressources et en situation irrégulière a tout nié. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.