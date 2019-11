Lyon : il sauve sa femme d'un viol dans le bas des pentes

Sa compagne s'était fait arracher son téléphone dans le bas des pentes à Lyon dimanche matin puis son agresseur a essayé de la violer.

Selon Le Progrès, une femme d'une cinquantaine d'années s'est fait voler son téléphone dimanche matin dans le bas des pentes de la Croix-Rousse. La victime a juste eu le temps d’appeler son mari pour la prévenir qu'un jeune homme de 17 ans l'importunait avant de se faire voler. Elle a alors suivi le suspect qui s'est retourné contre elle et a tenté de la violer. Les policiers sont intervenus à temps grâce aux indications du mari et ont retrouvé le jeune homme pantalon baissé et allongé sur la victime, décrit le quotidien. Le suspect, sans papier, a été placé en garde à vue.