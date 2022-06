Un homme s'est introduit jeudi 16 juin dans l'hôpital Edouard Herriot dans le 3e arrondissement de Lyon, pour voler le téléphone d'un patient au service des grands brûlés.

Il est 20h50 jeudi 16 juin lorsqu'un homme de 54 ans pénètre dans le service des grands brûlés à l'hôpital Edouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une fois dans l'établissement de santé, le quinquagénaire rentrait dans la chambre d'un patient particulièrement vulnérable, recouvert de plusieurs bandages et dans l'attente d'une greffe de peau.

Face à la victime qui ne pouvait rien faire, le suspect présumé volait le téléphone du patient avant de regagner son centre de semi-liberté, rue Pierre Sémard, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Une plainte déposée

Les parents de la victime déposaient plainte et une enquête était confiée à la police du Rhône. La localisation du téléphone permettait de retrouver l'appareil et son voleur présumé. L'homme, défavorablement connu des services de police, était interpellé et placé en garde à vue.

L'homme est jugé en comparution immédiate lundi 20 juin au parquet de Lyon.