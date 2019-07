Lyon : il montre son sexe, saccage un restaurant et lance des menaces

Un homme a été arrêté à Lyon après avoir proféré des propos obscènes, exhibé son sexe, mais aussi saccagé un restaurant et lancé des menaces de mort.

Ce dimanche 30 juin, rue Sergent Blandan dans le 1er arrondissement de Lyon, la police interpelle un homme d'une trentaine d'années. Quelques minutes plus tôt, cet individu a proféré des propos obscènes dans la rue et exhibé son sexe devant les employés d'un restaurant. Il a également brisé la vitre de l'établissement, renversé des tables et des chaises puis lancé des menaces de mort à destination du gérant et de son épouse.

L'homme, déjà connu pour 20 antécédents judiciaires, a reconnu les faits, il sera présenté au parquet ce 2 juillet pour exhibition sexuelle, dégradation de biens privés et menaces de mort.