Lyon : il frappe, insulte et menace de mort sa compagne

Jeudi 23 juillet dernier, un Lyonnais quadragénaire a frappé et menacé de mort son épouse. L’individu aux 10 antécédents judiciaires va comparaitre en comparution immédiate aujourd’hui.

Jeudi 23 juillet, un Lyonnais quadragénaire a frappé et menacé de mort son épouse rue Montaigne, dans le 3e arrondissement. L’individu a cassé les lunettes de la victime, en plus de lui avoir proféré des insultes et menacé de mort indique la Direction Départementale de Sécurité du Rhône (DDSP). L’homme a déjà commis des faits similaires à trois reprises.

Après avoir été alertés via le 17, le Centre d’Information et de Commandement de la DDSP a diligenté une équipe, dont des policiers de la BAC. Sur place, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de l’individu, en flagrant délit. L’homme a été placé en garde à vue et a nié les faits lors de son audition par la Brigade de Sûreté Urbaine (BSU), avant d’être présenté au parquet samedi dernier. Le mis en cause est écroué en attente de sa comparution immédiate aujourd’hui, le lundi 27 juillet.