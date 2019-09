Lyon : il faut déjà refaire la piste cyclable du pont de la Mulatière

Les travaux de la nouvelle piste cyclable du pont de la Mulatière à Lyon s'achèvent. Néanmoins, des sections vont déjà devoir être refaites pour un aménagement qui de base n'est pas adapté aux usages sur le secteur.

C'est un aménagement pour les vélos et piétons qui est particulièrement attendu depuis de nombreuses années à Lyon, même si à l'origine le projet devait être plus ambitieux avec un encorbellement : les travaux de la nouvelle piste cyclable du pont de la Mulatière direction nord sont en cours d'achèvement.

Problème : la promesse d'une structure de 2,25 mètres de large n'est pas (encore) tenue. En effet, selon nos mesures effectuées lundi matin, la bande qui doit être empruntée par piétons et cyclistes oscille entre 2 et 2,25 mètres (mesure au sol entre le muret de séparation et le bas de la barrière). Ces mesures sont optimistes puisqu'elles ne prennent pas en compte le garde-corps de 5 centimètres en haut de la barrière qui arrive pile à hauteur des guidons.

Contactée par Lyon Capitale, la métropole de Lyon confirme que la largeur est bien de seulement 2 mètres sur 40 mètres du secteur sud : "Nous ne sommes pas encore à la bonne dimension avec une possibilité de reprise des travaux pendant la semaine du 14 octobre". "Nous serons bien à 2,25 m sur la totalité de la piste après les travaux de la semaine 42", précise-t-on du côté de la métropole. Les travaux de reprises seront à la charge de l'entreprise.

Pour La Ville à Vélo Lyon, ces quelques centimètres font toute la différence, dans un aménagement déjà considéré comme "à minima". "La largeur promise n'a jamais cessé de diminuer, confie le co-président de l'association Fabien Bagnon, on passe d'une situation inacceptable à une traversée qui restera très inconfortable". La piste va passer de 1,45 mètre de large à 2,25 mètres théoriques "avec 50 centimètres de plus, on fluidifiait la traversée pour les piétons et vélos", poursuit Fabien Bagnon.

Non adapté aux usages sur le secteur

La Ville à Vélo comme le collectif Valve (Venir à vélo à Lyon) demandaient également depuis plusieurs années que cet aménagement soit à double sens. Cela ne sera pas le cas : il pourra (en théorie), uniquement être emprunté en direction du nord.

En pratique, même avec juste 1,45 mètre, l'usage sur le secteur se faisait déjà à double sens. En effet, vers le sud, au bout du pont, il est moins dangereux et plus pratique d'arriver par la gauche (donc en sens inverse par rapport à la circulation). À droite du pont de la Mulatière, il faut parfois avoir le cœur bien accroché pour pédaler ou marcher sans sursauter au passage du moindre camion, avant de déboucher sur un carrefour où rien n'est facilité pour rejoindre le chemin le plus sur. La métropole promet des améliorations sur ce point.

Ces prochains jours, les cyclistes vont avoir le loisir de passer par cet endroit réputé pour sa dangerosité. Avec les travaux du futur aménagement, qui va donc être en partie refait, la voie cyclable de la Mulatière direction nord sera fermée ponctuellement jusqu'au 18 octobre. Ironie de la chose, les cyclistes qui ont pu faire remonter les défauts sur la largeur auprès de la métropole, ne pourront pas toujours aller mesurer la chaussée ces prochains jours.