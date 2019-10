Lyon : il est (encore) interdit de manifester samedi dans l'hyper-centre

Les samedis se suivent et se ressemblent dans l'hyper-centre de Lyon. Ce samedi 19 octobre, il est encore interdit de manifester dans une partie de la Presqu'île de Lyon.

C'était attendu. Le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de mettre en place, de nouveau, un périmètre d'interdiction de manifestation à Lyon ce samedi 19 octobre. Cela concerne l'hyper-centre de Lyon, la partie nord de la Presqu'île, en gros entre Hôtel de Ville et Bellecour. Entre 10h et 22h.

"Depuis plusieurs mois, des manifestations hebdomadaires perturbent l’ordre public dans le centre-ville de Lyon. Ce dernier fait par ailleurs l’objet de nombreux travaux de voirie qui perturbent la circulation automobile et les déplacements piétons", précise la Préfecture.

Une centaine de Gilets jaunes chaque samedi

Une centaine de Gilets jaunes se réunissent encore chaque samedi à Lyon.

Ainsi, il sera ainsi interdit de manifester de 10h à 22h dans le périmètre suivant : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo. Comme c'est régulièrement le cas, l'accès à ces périmètres ne sera pas interdit aux passants, mais des contrôles pourront être effectués.