Lyon : il écope d’un an de prison après avoir agressé un pompier

Samedi 17 décembre, ivre, un homme d’une trentaine d’années avait frappé à plusieurs reprises un pompier en intervention. Il a été condamné à un an de prison.

Ivre et blessé à la tête, le client d’un bar du 6e arrondissement a causé des dégâts samedi 17 décembre. En voulant en découdre avec le patron du bar qui avait appelé les secours pour le prendre en charge, il a réussi à frapper un pompier qui s’était interposé.

Présenté au tribunal, il a écopé d' un an de prison, dont huit mois ferme, et a vu un précédent sursis de quatre mois être révoqué. Il passera donc un an en prison après cette agression, selon nos confrères du Progrès.

Âgé d’une trentaine d’années, l’agresseur a tenté de se justifier en expliquant avoir voulu frapper le gérant. Un argument qui n’a pas fait mouche auprès de la procureure, d’autant que la pompier agressé, présent dans la salle d’audience, a rappelé qu’après le premier coup d’autres ont suivi.