Lyon : il cambriolait en cherchant les clés dans les boites aux lettres

Dans le 8e arrondissement de Lyon, un homme avait pris pour habitude de fouiller dans les boites aux lettres pour chercher les clés. Il cambriolait ensuite les appartements. Il vient d'être condamné à de la prison ferme.

En juillet 2017, les policiers du 8e arrondissement de Lyon avaient recensé plus de 50 cambriolages. Ils ont pu remonter jusqu'à un individu de 49 ans grâce aux traces ADN retrouvées. Grâce à un pass universel, l'homme ouvrait les boites aux lettres et cherchaient les clés des appartements que certains habitants laissés à l'intérieur. Lorsqu'il découvrait un trousseau, il entrait sans effraction dans les domiciles et volait des objets. Lors de son jugement, seulement 10 vols ont pu lui être directement imputés, selon nos confrères du Progrès, il a écopé de trois ans de prison ferme, sa 22e condamnation.