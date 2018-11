Les policiers de Lyon ont mis fin à un trafic de stupéfiants. 226 grammes de cocaïne et 24 880 euros en liquide ont été retrouvés chez la belle-mère du dealer.

Tout est parti d'un renseignement anonyme adressé à la police et indiquant qu'un individu revendait de la cocaïne et stockait la drogue chez sa compagne. La police l'interpelle alors le 5 novembre lui et sa compagne dans le 7e arrondissement de Lyon.

L'homme (qui comptabilise 21 antécédents judiciaires) est en possession de 2 grammes de cocaïne et de 810 euros. La perquisition du domicile de sa compagne permet aux policiers de découvrir encore 2 grammes et 180 euros. L'affaire ne va pas s'arrêter là. L'enquête va permettre aux policiers d'apprendre que des stupéfiants sont cachés chez la mère de la femme mise en cause, à Craponne.

226 grammes de cocaïne et 24 880 euros sont ainsi retrouvés au domicile de la belle-mère du dealer. L'homme a nié les faits, expliquant qu'il gardait les stupéfiants pour le compte d'un tiers dont il a refusé de décliner l'identité. Il est présenté au parquet ce vendredi.