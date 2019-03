Lyon : il brûle la voiture du nouveau compagnon de son ex

Un homme de 23 ans a été arrêté ce vendredi très tôt dans la matinée pour avoir incendié le véhicule du nouveau petit-ami de son ex-compagne ce vendredi.

Un Vaudais de 23 ans bien connu des services de police (34 antécédents judiciaires) a incendié la voiture du nouveau petit-ami de son ex-compagne ce vendredi matin aux alentours de 2h du matin. C'est son ex qui l’a aperçu par le balcon. Il a alors pris la fuite sur un deux roues, mais a rapidement été rattrapé par les policiers manquant même de renverser un policier avant de terminer sa course dans un poteau. Il se rebellait lors de son interpellation. Une enquête est en cours pour “destruction d’un bien privé par incendie, refus d’obtempérer, violences volontaires et rébellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique”.