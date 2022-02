Figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, le Lyonnais de 23 ans est candidat à l'investiture du Modem dans une circonscription du Rhône.

Le président de l'association lyonnaise Hugo!, contre le harcèlement scolaire, pourrait être candidat aux élections législatives. Hugo Martinez aurait demandé l’investiture auprès du parti centriste MoDem, selon des informations de Tribune de Lyon et BFM Lyon. Si le parti le choisit, il pourrait être candidat dans la 2e circonscription du Rhône, située à Lyon. La décision devrait être prise par les instances nationales du Modem, après l'élection présidentielle.

Actuellement, Hugo Martinez est en pleine bataille. Alors qu'une loi doit être votée au Parlement contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement, il se bat pour faire reconnaître un délit spécifique de harcèlement scolaire. La loi doit être votée en dernière lecture à l'Assemblée Nationale le 24 février. Elle prévoit que le harcèlement scolaire soit puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, en cas d'ITT de 8 jours ou moins, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas d'ITT de plus de 8 jours.

