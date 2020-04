Lyon : hausse du chômage, les demandeurs d'emploi doivent s'actualiser jusqu'au 15 mai

Le chômage est reparti à la hausse ces dernières semaines, en pleine crise du coronavirus. Pôle Emploi indique que l'ensemble des demandeurs d’emploi, y compris ceux arrivant en fin de droit ou qui sont en activité partielle, doivent s’actualiser à compter de ce mardi 28 avril, et ce jusqu’au vendredi 15 mai minuit.

"Le fait de s’actualiser et de déclarer être toujours à la recherche d’un emploi pendant cette période de confinement est nécessaire pour pouvoir rester inscrit et continuer à bénéficier des services de Pôle emploi. L’actualisation permet aux personnes indemnisées de continuer à percevoir leur allocation", explique Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué.



"Pour les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit entre le 1er mars et le 31 mai 2020, le Gouvernement a décidé de la prolongation des droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pendant la période de confinement. L’allongement se fera de manière automatique de la part de Pôle emploi, sous réserve bien sûr de l’actualisation des demandeurs d’emploi concernés", ajoute Pôle Emploi.

Pour les personnes en activité partielle, les précisions sur les éléments à déclarer lors de l’actualisation sont disponibles sur pole-emploi.fr, dans la rubrique « Vos droits et démarches – Actualisation mensuelle et changements de situation ».