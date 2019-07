Lyon : grève des aiguilleurs SNCF ce vendredi de départs en vacances

Ce mercredi, la CGT Cheminots de Lyon a déposé un préavis de grève pour la journée du vendredi 12 juillet. Il concerne les aiguilleurs et agents de circulation ferroviaire, et lutte contre le manque d’effectif. Laurent Aubeleau, le représentant régional CGT Cheminots, nous éclaire sur les motivations du mouvement.

Cette grève aura lieu vendredi 12 juillet. Un piquet de grève de travailleurs de la Commande centralisée du Réseau de Lyon, les agents qui assurent la gestion et la sécurité des circulations sur l’ensemble ferroviaire de Lyon, se réunira à partir de 4h30 devant le site.

Depuis plusieurs mois, l’organisation syndicale dénonce une “situation catastrophique” des effectifs dans ce service. La CGT alerte des difficultés pour assurer tous les postes prévus afin de garantir un haut niveau de sécurité. “Ces sous-effectifs dégradent les conditions de travail des agents, les mettant en situation de fatigue, qui à leur poste ne peut pas être permis”, dénonce le syndicat. Il y a une centaine d’aiguilleurs et d’agents de circulations en poste. Ce nombre paraît important, pourtant la CGT estime qu’il manque 9 agents pour mettre en phase le service. “Quand on pose un congé, on a une période protocolaire dédiée à ça. C’est une question d’ajustement et d’anticipation. Mais avec les sous-effectifs, des postes ne pourront pas être tenues pendant la période estivale. Ce n’est pas normal”, dénonce Laurent Aubeleau, le représentant régional CGT Cheminots.

Après des mois de mises en garde, la réaction de la part de SNCF Réseau n’a pas convaincu le syndicat. Les retraités ont été appelés pour combler les manques d’effectifs pour les congés d’été, certains partis depuis plus de 4 ans. “C’est un métier qui nécessite une importante formation, donc il est aberrant qu’ils rappellent des personnes qui ne sont plus en emploi depuis plusieurs années”, poursuit Laurent Aubeleau. “C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Surtout qu’il faut noter, qu’aucun des retraités rappelés n’a accepté de revenir”.

Une grève qui n’aura que peu d’impact sur les départs en vacances. D’après les estimations de la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes, seulement 1 % des TER en circulation seront perturbés.