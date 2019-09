Lyon : grève dans les agences TCL jusqu'au 1er octobre

Suite à une rentrée particulièrement difficile à cause de nombreux bugs informatiques, les agences TCL sont en grève ce 30 septembre et 1er octobre.

Grève dans les agences TCL ce 30 septembre et 1er octobre après une rentrée jugée ratée comme nous l'écrivions dès le 6 septembre (lire ici). Le personnel a choisi de débrayer les deux jours où de nombreux usagers se rendent en agence pour renouveler leur abonnement.

Dans un communiqué, la CFDT regrette que les agences "soient le parent pauvre de l'entreprise [...] La présence excessive de personnels intérimaires avec un minimum de formation conduit à une dégradation". Par ailleurs, confirmant les informations que nous révélions début septembre, la CFDT souligne "des défaillances du système informatique" qui ont "généré un agacement de la clientèle des agences qui s'est déchargée sur les guichetiers". En effet, certains clients se sont retrouvés dans l'impossibilité de prendre leur abonnement via les bornes, devant se rendre en boutique où d'autres usagers, non informés sur les nouvelles modalités tarifaires, patientaient alors que cela n'était pas toujours nécessaire.

Une grève de deux jours

Ainsi, le syndicat regrette que "le Directeur commercial et marketing de Keolis Lyon n'ait pas daigné recevoir la CFDT des TCL" tandis que la direction des ressources humaines "est restée sourde à toutes les demandes". Pour la CFDT : "Cet état de fait a été interprété par les agents comme une marque de mépris". Dans un premier temps le personnel avait choisi de débrayer une heure par jour depuis le 23 septembre, selon le syndicat, avant de faire grève le 30 septembre et 1er octobre.

Contacté par Lyon Capitale, Keolis confirme "avoir identifié les dysfonctionnements liés à la billettique et la surchage d'activité", quant aux intérimaires, "ils viennent compléter les effectifs en renfort, en début et fin de mois, et pics annuels à la rentrée. Ils sont formés en amont avant de passer une première journée en agence en observation". Les agences resteront ouvertes ce 1er octobre. Néanmoins dans la mesure du possible, les usagers peuvent recharger sur les bornes ou en ligne via l'agence e-técély.