Lyon : grève à la SNCF, encore des TER annulés

Suite à une grève la SNCF, de nombreux trains ne circulent pas ce vendredi 18 octobre autour de Lyon. Le personnel a fait valoir son droit de retrait, tandis que la SNCF appelle à la reprise d'un service normal.

Les trains circulent au compte-goutte ce vendredi 18 octobre et de nombreux TER sont annulés. Difficile de donner des précisions fiables sur le trafic à la SNCF, les annulations tombant au fur et à mesure (le plus simple est de vérifier via les applications de la SNCF ou le compte Twitter dédié). Le personnel a fait valoir son droit de retrait après une collision entre un TER et un convoi exceptionnel à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes ce mercredi. Onze personnes ont été légèrement blessées. Le conducteur du train également touché et seul à bord a pu s'assurer que le protocole était respecté et faire le nécessaire après l'accident. Pour les organisations syndicats, cet accident est la goutte d'eau qui prouveraient qu'il nécessaire d'avoir toujours des contrôleurs à bord, "les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour les usagers et cheminots".

En début d'après-midi, la SNCF a appelé à la reprise d'un service normale soulignant que "cette grève sans préavis est totalement irrégulière". Elle propose cependant quatre actions : "une concertation territoriale qui a commencé ce matin sur l’ensemble des questions de sécurité et de sûreté posées par les conducteurs, la réunion d'un groupe de travail Sécurité des 3 C à la mi-journée pour examiner au plus haut niveau ces questions, une réunion de concertation nationale entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales nationales après ce groupe de travail, et étudier la possibilité juridique et technique de repousser de quelques mois la nouvelle procédure de départ des trains". Pour l'instant, le mouvement social poursuit son cours.