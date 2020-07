Lyon : Grégory Doucet favorable à la généralisation du port du masque

Le nouveau maire de Lyon s'est dit favorable à la généralisation du port du masque “dans les lieux publics clos” et pour certains “regroupements”.

Lundi en marge du rassemblement du 14 juillet, Grégory Doucet s'est dit favorable à la généralisation du port du masque “dans les lieux publics clos”. “Dans un certain nombre de regroupements, c'est utile”, a-t-il ajouté. Une éventualité aussi évoquée par Jean Castex, le Premier ministre, qui a fait part de sa volonté de durcir la réglementation sur le port du masque dans les lieux clos lors d'un déplacement en Guyane dimanche. “L'usage développé du port du masque dans les lieux clos est à l’étude”, a-t-il indiqué.

Samedi, plusieurs médecins ont publié une tribune dans Le Parisien pour demander justement une plus grande généralisation du port du masque. “Des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions. Il serait très regrettable de ne pas utiliser ces moyens efficaces et accessibles que sont : le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, la distanciation physique autant que possible et le lavage des mains”, écrivaient-ils.

De son côté le nouveau maire de Lyon a porté son masque durant la majorité de la cérémonie du 14 juillet à Lyon. “Il faut avoir une vigilance dans tous les rassemblements collectifs, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises pour nous protéger”, a-t-il expliqué.

Son équipe municipale n'a pas été épargnée par le virus puisque lors de son élection à la mairie de Lyon début juillet dix élus écologistes étaient absents, l'un d'entre eux ayant été testé positif à la Covid-19. Les neufs autres, places en quarantaine se sont avérés négatif, tout comme Grégory Doucet, qui a été testé dans la foulée.