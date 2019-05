Lyon - Gilets jaunes : le périmètre interdit aux manifestants reconduit

Comme depuis plusieurs semaines, de 12h à 20h, il sera interdit de manifester dans les rues commerçantes de la Presqu'île de Lyon ce samedi durant l’acte 25 des Gilets jaunes.

Pour l'acte 25 du mouvement des Gilets jaunes prévu ce samedi 4 mai, la préfecture du Rhône a décidé de reconduire le périmètre de sécurité utilisé lors des quatre derniers jours de manifestation. Ce périmètre mis en place en Presqu'île de Lyon de 12h à 20h est délimité par les rues suivantes : rue de la République, place de la République, rue Joseph Serlin, rue Paul Chevanard, rue de Brest, rue Émile Zola, rue Colonel Chambonnet. (excepté les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet).

Selon la loi, toute personne qui participera à une manifestation non autorisée dans certains secteurs de Lyon s'exposera à une amende de quatrième classe, soit 135 euros. Aucun contrôle systématique ne sera réalisé à l'entrée, mais des fouilles pourront tout de même avoir lieu. Selon le préfet du Rhône Pascal Mailhos : “Cet arrêté a pour objectif de concilier trois libertés individuelles : liberté d’aller et venir, liberté de commercer et liberté de manifester”. La préfecture est actuellement satisfaite de ce dispositif qui “s’est avéré efficace” selon elle. “En effet, les dégradations ont significativement baissé, les manifestations ont pu se tenir, malgré l’interpellation de deux individus pour violences, et l’activité commerciale du centre- ville a peu été impactée”, ont déclaré les sévices de l'État.