Lyon : gagnez vos places pour "Roaring Twenties", un concert dessiné par Cy. & Julien Limonne

Synopsis : en 1920, aux Etats-Unis, une jeune femme ouvre les yeux, rougis et irrités par la fumée qui l’encercle. Elle étouffe et n’a pas d’autre choix : s’évader face à l’ordre établi, fuir le crime d’être une femme et d’en revendiquer l’égalité civique et sociale.

Avec urgence, humour et poésie, vous suivez les tribulations d’une femme contre un monde patriarcal. Une course poursuite graphique et musicale, à bout de souffle, la naissance d’un combat.