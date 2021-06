Lyon : gagnez vos invitations pour le concert illustré avec Raphaelle Macaron et Acid Arab aux Célestins

Le théâtre des Célestins et le Lyon BD festival accueillent Raphaëlle Macaron et Acid Arab pour un concert illustré ce mercredi 9 juin. Lyon Capitale vous fait gagner des invitations.

La dessinatrice Raphaelle Macaron s’associe au groupe Acid Arab pour un nouveau concert illustré intitulé Climats, qui aura lieu le mercredi 9 juin à 21 heures aux Célestins.



Le nombre de places étant limité, demandez-les par courriel au plus tard le mercredi 9 juin, avant 10h, en écrivant à l’adresse invitations@lyoncapitale.fr et en indiquant vos noms et prénoms. Invitation valable pour une personne. Un mail de confirmation vous sera envoyé dans la foulée.