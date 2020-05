Lyon et Villeurbanne : trois incendies dans trois sous-sols d’immeubles ce week-end

Deux feux se sont déclarés dans des parkings souterrains aux alentours de minuit à Lyon et Villeurbanne. Dans la même rue à Villeurbanne, ce dimanche, les pompiers ont dû intervenir sur un nouvel incendie. Heureusement, ils n’ont fait aucun blessé.

Nuit chargée pour les sapeurs-pompiers. Aux alentours de 23h30 deux incendies se sont déclarés dans les sous-sols de deux immeubles du 8e arrondissement de Lyon et de Villeurbanne selon les informations du Progrès.

Dans le 8e arrondissement, le feu a pris dans une cave. Il a mobilisé une vingtaine de pompiers et six engins. Une quarantaine d’habitants ont spontanément évacué l’immeuble de 11 étages. Ils ont pu réintégrer leur logement vers 2 heures du matin, une fois l’incendie éteint et les parties communes désenfumés.

À Villeurbanne, 6 rue de la Solidarité, une quarantaine de pompiers sont intervenus sur un feu de voiture dans un parking souterrain. Là aussi les habitants ont pu rentrer chez eux après l’intervention. Certains auront peut-être eu la mauvaise surprise d’être à nouveau réveillés par des sirènes puisque ce dimanche, à 9h30, un nouvel incendie dans un parking souterrain s’est déclaré au 4 rue de la Solidarité. À 11 heures les pompiers étaient encore sur place.