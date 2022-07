Lyon et le Rhône placés en vigilance jaune canicule ce mercredi

La vigilance jaune canicule fera son retour à Lyon ce mercredi 13 juillet alors que le mercure monte rapidement dans le Rhône. 33 degrés sont attendus à Lyon mercredi et près de 40 en début de semaine prochaine.

Les fortes chaleurs qui font leur arriver sur le Rhône ce mardi et qui devraient s’intensifier à partir de ce mercredi 13 juillet ont conduit Météo France à placer Lyon et le département en vigilance jaune canicule à partir de 14 heures demain. Selon l’organisme de météorologie, il fera jusqu’à 33 degrés entre Rhône et Saône mercredi.

La vigilance pourrait être prolongée les jours suivants, voire accentuée en vigilance orange alors qu’une nouvelle hausse des températures est prévue dans les prochains jours. Près de 40 degrés sont ainsi annoncés en début de semaine prochaine à Lyon.

Ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme et l’Ardèche sont déjà passées en vigilance canicule orange et l’Isère, la Haute-Savoie et la Savoie seront placées jaune mercredi en début d’après-midi.

Comment se protéger de la chaleur ?

Aux personnes les plus fragiles, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la préfecture du Rhône rappellent les bons gestes à suivre :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;