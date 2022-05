Ce mercredi après-midi, Lyon et le département du Rhône sont placés en vigilance orages par Météo France.

Il faudra faire attention aux orages ce mercredi après-midi à Lyon et dans le département du Rhône. En effet, Météo France a placé une large partie de l'est de la France en vigilance à ce sujet. Pour les Lyonnais et Rhodaniens, cela débutera à 15 heures et se terminera à 22h.

Cette vigilance concerne aussi les voisins de l'Ain, de la Loire, de l'Isère, de la Drôme ou encore de l'Ardèche.