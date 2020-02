Lyon : est-elle l'une des grandes villes les plus surveillées de France ?

Selon un palmarès de la vidéosurveillance, Lyon n'est pas dans les grandes villes les plus surveillées de France.

Selon un palmarès de la vidéosurveillance, réalisé par la Gazette des communes, Lyon ne figure pas parmi les villes les plus surveillées de France (28e). Ainsi, fin 2019, la ville comptait 57 caméras pour 100 000 habitants soit 300 caméras en tout.

Un chiffre bien loin de Nice, ville la plus vidéosurveillée, qui compte 771 caméras pour 100 000 habitants et 266 caméras en tout. Suivent ensuite Nîmes (411 caméras et 267 pour 100 000 habitants) et Mulhouse (265 caméras et 240 pour 100 000 habitants). Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la ville d'Annecy qui est la plus vidéosurveillée avec 273 caméras (210 pour 100 000 habitants) devant Saint-Étienne et ses 271 caméras (155 pour 100 000 habitants).

En tout, entre 2013 et 2019, le nombre de caméras a augmenté de 14,5 % à Lyon.