Lyon : entre 5300 et 8000 manifestants, la mobilisation en baisse

Le cortège contre la réforme des retraites s'est élancé à 11h30 vers la place Bellecour ce jeudi à Lyon.

Entre 5300 manifestants, selon la police et 8000, selon les syndicats, se sont rassemblés ce jeudi à Lyon pour la principale manifestation interprofessionnelle de la semaine. Un chiffre en baisse par rapport aux semaines précédentes. Entre 9000 et 20000 personnes s’étaient rassemblées le 24 janvier dernier et entre 6 600 et 16 000 le 16 janvier.