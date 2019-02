Lyon (encore) placé en vigilance orange pollution

Comme prévu, Lyon a été à nouveau placé en vigilance pollution orange à cause d'une forte concentration en particules fines.

On pourrait presque écrire les articles à l'avance, tant les jours se suivent et se ressemblent à Lyon depuis ce début 2019. Pour la cinquième fois depuis le 1er janvier, la ville est placée en alerte pollution. Le niveau vigilance orange est déclenché à cause d'une forte concentration de particule fine.

Les conditions anticycloniques maintiennent la pollution sur la ville, tandis que les températures fraîches le matin et l'absence de vent, contribuent, eux aussi à une mauvaise qualité de l'air. Ainsi ce lundi après-midi, l'indice Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes est de 89 sur 100. Demain, il devrait se dégrader pour s'établir à 92. La situation pourrait durer toute la semaine et seul l'espoir d'un peu de pluie vendredi pourrait y mettre fin.

Face à cette situation, la préfecture devrait mettre en place, une nouvelle fois, des interdictions et limitations de vitesse.