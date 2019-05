Lyon : en difficulté, Toupargel va supprimer 265 emplois

Le groupe Lyonnais Toupargel a annoncé la suppression de 11 % de ses effectifs, soit 265 postes.

Victime de la perte de vitesse du marché de la vente à domicile de produits surgelés, le groupe Lyonnais Toupargel a annoncé la suppression de 265 postes sur plus de 2300. Cela représente 11 % des effectifs. Ces chiffres ont été annoncés dans la foulée de la publication des résultats annuels du groupe qui affichent de lourdes pertes de 25,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a baissé de 10 % en un an et est tombé à 244,2 millions d'euros. En janvier dernier, l'entreprise avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.