Lyon en bonne position dans un classement sur la malbouffe

Dans une étude sur la malbouffe menée dans les 32 villes de France les plus importantes, Lyon se positionne à la 16e place du classement.

La réputation de la capitale de la gastronomie est sauve ! Dans le classement 2021 sur la malbouffe du média spécialisé dans la santé et bien-être Acontrecorps.com associé à Flashs, Lyon se retrouve à la 16e place des 32 plus grandes villes de France.

L’étude se base sur le ratio de densité des enseignes des 16 chaînes de restaurations rapides les plus populaires en France pour 1000 habitants. On y trouve, par exemple, McDonald’s, Burger King ou encore O’Tacos. Avec 0,1295 le ratio de Lyon place la ville à la 16e position du classement, Villeurbanne se situe à la 30e place avec un ratio de 0,725 fast-food. Bordeaux (0,1959), Tours (0,1724) et Metz (0,1689) occupent les premières places.

L’objectif de l’étude est "d'alerter sur le gain de terrain des géants de la malbouffe et d'inciter les métropoles à répondre et de trouver des solutions concernant ce mode d'alimentation, principal vecteur d'obésité chez les jeunes", explique la site Acontrecorps.com.

Le site note également la spécificité de l’année 2020, dévastatrice pour la restauration, à cause du contexte sanitaire. Dans cette situation si particulière, les chaînes de restauration rapide semblent tirer leur épingle du jeu avec "avec des pertes deux fois inférieures à celles des établissements traditionnels". Cela s’explique par l’expertise de ces enseignes dans la vente à emporter et la livraison.