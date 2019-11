Lyon : en appel, Barbarin conserve sa défense, “des erreurs, pas de faute”

“Rumeurs”, “trucs” ou “agressions sexuelles”, les débats du procès en appel du cardinal Barbarin ont tourné autour de la connaissance, depuis 2010 par l'archevêque de Lyon, des faits perpétrés par le père Bernard Preynat. Les parties civiles ont de nouveau soutenu qu'il était obligé de dénoncer ces faits à la justice. Le cardinal a répondu pourquoi plus lui que “les familles” ou “la justice” elle-même ?

“Pourquoi moi ? Pourquoi pas les familles ou la justice ?”, a questionné le cardinal Barbarin face à la cour. Condamné à six mois de prison avec sursis en mars dernier pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs, l'archevêque de Lyon a axé sa défense sur sa volonté de ne pas apparaître comme le seul coupable de l'omerta générale de l'Église. “L’une des parties civiles m’a dit qu’elle portait plainte contre moi, car elle ne pouvait pas le faire contre son père. La plus grande culpabilité est celle de ceux qui savaient et qui ne l'ont pas fait avant. Pourquoi c'eut été à moi de le faire pour eux 20 ans après les faits ? Pourquoi on me le reproche à moi et pas à la police où a la justice ?”, a-t-il demandé. Il a aussi plusieurs fois assuré ne “jamais avoir eu de réponse” de sa hiérarchie sur la façon de traiter “les faits anciens”. “Quand j'ai eu connaissance de fait précis et directs, j'ai toujours réagi dans la seconde”, a martelé l'homme d'Église.

Quel intérêt à agir ?

Une défense qui rejoint celle de ses avocats qui critiquent le fondement juridique de sa condamnation. “Depuis le début, il dit la vérité. Il appartient au juge de dire si cette vérité a une réalité pénale ou pas. Il dit qu'il n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Il le redit. Mais le droit français dit qu'il n'est pas coupable parce que si l'on comprend la décision de première instance, maintenant il faudrait déposer plainte pour n'importe quelle personne qui vient vous voir pour partager des faits”, a expliqué maître Jean-Felix Luciani.

La défense du cardinal conteste aussi sur la forme l'intérêt à agir des plaignants : “Cet intérêt se définit par un préjudice actuel, certain et découlant directement de l'infraction. Or là il y a une confusion entre Barbarin et l'Église. Ces hommes sont majeurs pour le dernier depuis 1998. Tous les faits ont donc eu lieu avant l'arrivée de Philippe Barbarin à Lyon”.

“Les rumeurs, c'était quoi ? Il leur apprenait à tricher au Monopoly ?”

De son côté, la défense, comme en correctionnelle, a cherché à définir ce préjudice par l'inaction du cardinal. “J'ai appris que Preynat était encore en fonction jusqu'en 2015 sur France 3. C'était au cardinal de le dénoncer, pas à France 3 ou d'autres. C'était à lui. J'aurais gagné 17 ans de ma vie. Si Monsieur Barbarin avait foi en Dieu, il aurait réglé le problème tout de suite en 2002. Mais il a foi en son Institution, en lui, en sa carrière, je ne sais pas. 17 ans, c'est la moitié de mon silence”, a dénoncé Didier Bardiau, l'une des parties civiles. Les avocats de ces derniers ont eux tenté de démontrer que Philippe Barbarin n'a jamais vraiment cherché à faire la lumière sur les faits alors qu'il était au courant “au moins depuis 2010”, lors d'une réunion avec Bernard Preynat. De préciser aussi de nouveau les faits d'agressions sexuelles. Ce que l'homme d'Église nomme des “rumeurs”, des “des trucs”.

-“Les rumeurs, c'était quoi ? Il leur apprenait à tricher au Monopoly avec Preynat ?”, lance M.Boudot, l'avocat de l'une des parties civiles, face au cardinal.

- Ce n’était pas clair, répond le cardinal. Monseigneur Billé lui avait dit [à Preynat, NdlR] d'aller voir un avocat. Personne ne m'a rien dit de précis, ni les parents, ni les prêtres qui savaient. C'est l'histoire d'un silence.

- Une rumeur ce n’est pas “oh, attention, il y a un prêtre”, il y a forcément quelque chose derrière le mot prêtre ?, renchérit l'avocat

- Il se dit qu'il y a eu des trucs. Mais personne n'est venu me voir avant 2014 pour me faire part de choses précises.

- Pourtant vous avez rencontré Preynat lors d'un rendez-vous en 2010. Donc si je résume l’histoire que vous nous proposez c’est : vous lui avez dit que vous ne savez rien. Qu'il y a des choses, mais pas de détail ! Et vous vous dites à Bernard Preynat lors de votre entretien : “est-ce que rien ne s'est passé depuis 1991 sur des faits dont je ne sais pas ce qu'ils sont ?”, ironise maître Boudot.

- Ce n'est qu'en 2014 que j'ai eu connaissance de faits précis, répond le cardinal.

2014 justement. Pour la première fois de la procédure, Philippe Barbarin s'est retrouvé coude à coude avec l'une des victimes. Alexandre Hezez. Celui qui va voir le cardinal en 2014. “Les faits étant prescrits je lui ai dit de chercher d'autres victimes, de mettre ces faits par écrit et que moi, je contacterai Rome”, a assuré régulièrement le cardinal. Des faits contestés par la victime de Preynat. “Il ne m'a jamais demandé de trouver d'autres victimes, assure-t-il. Il m'a dit : “je vais agir”. Je n'avais pas connaissance de l'existence d'autres victimes et quand je suis reparti, pour moi c'était clair qu'il y aurait une enquête sur Preynat. Quant au témoignage, je l'avais déjà fait en écrivant à Pierre Durieux (son directeur de cabinet à l'époque, Ndlr)”.

En première instance, les juges avaient considéré qu'en saisissant Rome et pas la justice, le cardinal avait commis une faute pénale. Demain, la défense s'attellera à essayer de démontrer le contraire.