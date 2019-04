Lyon : donnez votre sang durant la période des jours fériés

Alors que chaque jour sans don est représente une perte de 10 000 poches de sang en France, l'établissement français du sang lance un appel au don avant l'arrivée des ponts de mai.

L'EFS a lancé un appel au don auprès des Lyonnais avant l'arrivée du mois de mai et de ses nombreux ponts. “Un jour férié est un jour sans collecte, qui fait donc perdre environ 10000 poches de sang en France”, prévient l'organisme du don du sang. L'appel d'urgence lancé début mars avait fonctionné et permis de rehausser les réserves d’environ 20000 poches. Mais il en manque encore 10000 d’ici fin mai, “L’EFS appelle donc les Français à inscrire le don de sang à leur agenda de ce mois de mai. Pour aborder cette période sensible et pouvoir répondre aux besoins des malades, l’EFS invite chacun à s’engager, à relayer son appel et à encourager son entourage à donner l’expérience du don de sang pour la première fois ou de redécouvrir ce geste utile, citoyen et altruiste, qui sauve des vies”, écrit l'EFS dans un communiqué.

Les prochaines collectes mobiles sur le département du Rhône et les communes avoisinantes :

Collecte Gourmande – Destination Gratte-Ciel : Mardi 30 avril de 11h00à 18h00 (Rue Aristide Briand – Villeurbanne)

Trevoux : Mardi 30 avril de 15h à 19h (Salle des fêtes)

Corbas : Jeudi 2 mai de 15h30 à 19h (Salle des fêtes, Place Charles Jocteur)

Saint-Genis-Leval : Jeudi 2 mai de 15h30 à 19h30 (Salle d’Assemblées, 52 Allée des Basses Barolles) Givors : Vendredi 3 mai de 15h à 18h30 (Centre social Camille Claudel, 2 Rue Eugène Pottier)

Bron : Vendredi 3 mai de 15h30 à 19h (Espace Roger Pestourie, Place du 11 Novembre 1918)

Chasselay : Lundi 6 mai de 15h45 à 19h15 (Salle des fêtes, Place Henriette Bresson)

Fontaines Sur Saone : Lundi 6 mai de 16h à 19h (Salle des fêtes, 34 Rue Pierre Carbon)

Grigny : Lundi 6 mai de 15h30 à 19h (Complexe Edouard Brenot, 5 Rue Waldeck Rousseau)

Belleville Sur Saone : Lundi 6 mai de 15h30 à 19h (Théâtre de la Grenette, Place de l’Eglise)

Mardi 7 mai de 10h à 13h et de 15h30 à 19h

St Romain De Jalionas : Mardi 7 mai de 16h à 19h (Gymnase Georges Blériot, Passage Victor Martelin)

St Etienne Des Oullieres : Jeudi 9 mai de 9h à 12h et de 16h15 à 19h15 (Salle communale, Place du 8 Mai 1945) Beaujeu : Vendredi 10 mai de 16h à 19h (Théâtre municipal, Place de l’Hôtel de Ville)

Vaugneray : Vendredi 10 mai de 15h45 à 19h15 (Salle des fêtes, 8 Le Boulevard)