Lyon : disparition d'un mineur, un appel à témoin lancé

Les policiers du Rhône viennent de lancer un appel à témoin pour retrouver Fouad Saoud, un jeune adolescent de 15 ans disparu depuis le 8 octobre. Il serait susceptible de se rendre à Marseille.

Le jeune Fouad Saoud, 15 ans, a disparu depuis le 8 octobre 2019 dans le quartier de Vaise à Lyon. Les policiers du Rhône viennent de lancer un appel à témoin pour tenter de le retrouver. Il serait susceptible de se rendre à Marseille ou ses environs.

Mince, mesurant 1,67 mètre, il a les cheveux noirs, et les yeux marrons. Il pourrait porter une veste grise avec capuche et survêtement Lacoste noir avec des bandes blanches et des baskets blanches. Selon les policiers : "Par le passé, ce jeune a déjà fugué de chez lui, mais revenu dans un délai plus court. Il est à noter que rien n'indique qu'il s'agisse d'une nouvelle fugue".

Toute personne qui aurait des informations permettant de le retrouver peut appeler le commissariat de Villeurbanne au 04 72 69 10 72 - 06 45 89 64 41 (en semaine), ou le 04 78 78 40 40 (soir et week-end).