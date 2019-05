Courir pour Elles fête ce dimanche ses 10 ans. C’est la 10e édition de la course caritative pour le soutien des femmes atteintes d’un cancer. 19 000 femmes sont attendues dimanche à Parilly. Un record.

"En 2010, lors de la 1ère édition, on avait rassemblé 1650 femmes. Dimanche, nous serons 19 000", nous souffle Sophie Moreau, la présidente-fondatrice de Courir pour Elles. La course caritative a 10 ans ce dimanche.

"Courir pour Elles a deux missions, ajoute Sophie Moreau. La prévention et le soutien des femmes à l’hôpital". Quatre parcours seront proposés aux 19 000 femmes, à Parilly. 550 bénévoles seront également présents pour que l'évènement se déroule au mieux.

Le million d’euro récolté va être dépassé

Cette année, l’association va dépasser le million d’euro récolté depuis 2010. "On est certain aujourd’hui qu’on va dépasser le million d’euro, à travers la vente des dossards, l’engagement de nos partenaires et la mobilisation de tous ", se réjouit Sophie Moreau.

La fréquence des métros D va être augmentée ce dimanche à Lyon pour acheminer au mieux les 19 000 participantes. De 8h à 13h, la fréquence sera de 3 minutes au lieu de 6 à 8 minutes d'ordinaire pour rejoindre la station "Parilly". L'après-midi, cette fréquence passera à 3min 30 contre 5 minutes habituellement. "On recommande aux femmes de ne pas prendre leurs voitures personnelles. Ce sera impossible de se garer là-bas", conclut Sophie Moreau.