Lyon, deuxième ville de France où il fait bon vivre pour les étudiants

L’Étudiant a révélé son classement annuel des villes de France où il fait bon vivre pour les étudiants. Lyon se maintient en seconde position pour l’édition 2020-2021, devant Rennes et derrière Toulouse.

Lyon se hisse régulièrement au sommet des classements des villes étudiants. Dans celui de l’Étudiant de 2020-2021, Lyon conserve sa seconde position position sur 44 métropoles accueillant plus de 8000 étudiants. Pour établir ce classement, le média spécialisé prend en compte cinq familles de critères : l’attractivité, la formation, la vie étudiante, le cadre de vie et l’emploi, eux-mêmes divisés en 16 indicateurs.

La seule grande faiblesse de Lyon vient du « cadre de vie ». Cette famille de critères prend en compte, notamment, le prix des transports, l’accessibilité des logements et une nouveauté, la qualité de l’air. C’est souvent ce qui est reproché à Lyon par les étudiants, les loyers sont élevés et se loger peut être compliqué. En parallèle, le nombre de lits CROUS par rapport au nombre d’étudiants en université (7,77 %) est plus faible à Lyon que dans les deux autres villes du podium, Toulouse (10,99 %) et Rennes (11,04 %). Voilà des pistes pour parvenir sur la plus haute marche du classement.