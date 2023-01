Lyon : deux personnes tombent dans le Rhône

Entre samedi 7 à dimanche 8 janvier, les pompiers sont intervenus deux fois pour sauver des personnes tombées dans le Rhône.

Aux alentours de 21 h une femme d'une quarantaine d'années est tombée du pont Lafayette. Quelques minutes plus tard, elle a été récupérée par les pompiers au niveau du pont Wilson. Selon les informations du Progrès, la quadragénaire était toujours consciente mais son état préoccupant. Elle a été transportée à l'hôpital. Si la cause de la chute n'est pas connue, ce sont 26 pompiers et 11 véhicules qui ont été mobilisés.

Plus tard dans la soirée

Dans la nuit de samedi 7 et dimanche 8 janvier, aux alentours de 5 h du matin, les soldats du feu ont, à nouveau, été appelés pour une chute dans le Rhône. Cette fois, c'est près du pont de la Guillotière qu'ils sont intervenus. L'homme est tombé du côté de la rive droite et a lui-même appelé les pompiers ne sachant pas comment remonter. Une fois de plus, l'opération aura mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers.