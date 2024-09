Le Club paralympique, baptisé "Club 2024", ouvre ce mercredi 4 septembre place Jean-Jaurès, à Saint-Etienne. Plusieurs animations autour des sports paralympiques sont organisées.

La place Jean-Jaurès à Saint-Etienne redevient le cœur battant de Paris 2024. Après les Jeux Olympiques, le “Club” 2024 est de retour du 4 au 7 septembre pour célébrer cette fois-ci les Jeux paralympiques. A cette occasion, de nombreuses animations sont prévues durant trois jours.

Découverte des sports paralympiques

Le club accueille des activités liées aux sports paralympiques et olympiques autour de l’escrime fauteuil, du handibasket, de l’athlétisme, du tir sportif, du tennis de table, ou encore du handball fauteuil. Des animations autour des sens, du goût, de l’odorat et du toucher, adaptées sur les thématiques du sport et de la récupération, sont également proposées, indiquent Le Progrès. Le village peut rassembler au total 1 000 à 1 500 personnes, selon nos confrères. Il sera ouvert à partir de 10 heures le matin et fermera à 23 heures au plus tard lors des concerts prévus.