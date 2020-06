Lyon : deux établissements supérieurs reçoivent le label “Génération JO 2024”

Lyon 3 et l'ESC Lyon ont été labélisés “Génération 2024” par le gouvernement.

À l'occasion de la Journée olympique qui aura lieu ce 23 juin, 10 établissements d'enseignement supérieur ont reçu le label “Génération 2024” par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère des Sports. Parmi ces dix établissements, deux lyonnais : l'Université Jean-Moulin Lyon 3 et l'ESC Lyon. 2Taient déjà labélisés l'Université Claude-Bernard Lyon 1 et l'Insa Lyon

Ce label a été créé “pour soutenir le développement de la pratique sportive dans l'enseignement supérieur et renforcer les objectifs d'inclusion, de santé, de respect et d'engagement citoyen”, indique le rectorat dans un communiqué.