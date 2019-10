Lyon : deux appels à manifester pour l'acte 50 des Gilets Jaunes

Pour cet acte 50 de la mobilisation des Gilets Jaunes, deux appels à manifester ont été lancés à Lyon. L’un concerne les violences policières, l’autre les agressions de l’armée turque à l’encontre des kurdes en Syrie.

Les sympathisants du mouvement des Gilets Jaunes ont été invités à rejoindre deux manifestations ce samedi pour marquer l’acte 50 de leur mobilisation. La première débutera à 14h place Guy Moquet à Vaulx-en-Velin et est organisée par l’Association des victimes des crimes sécuritaires. Ils marcheront jusqu’au Palais de Justice du 5e arrondissement pour dénoncer les violences policières. Une seconde marche débutera place Guichard à 16h30, organisée quant à elle pour dénoncer les agressions de l’armée turque contre le peuple Kurde en Syrie notamment. Dans tous les cas, la préfecture du Rhône a une fois de plus mis en place un arrêté interdisant tous les cortèges sur la partie nord de la Presqu’Île et la rue Victor Hugo de 10h à 22h ce samedi.