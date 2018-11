Lyon : deux accidents créent 4 km de bouchons sur le périphérique

Deux accidents ont eu lieu ce matin à Lyon. L’un d’eux a créé 4 kilomètres de bouchons au niveau de la porte de la porte de Gerland sur le périphérique Laurent-Bonnevay.

Deux accidents ont eu lieu ce matin sur le périphérique Laurent-Bonnevay au niveau des portes de Gerland et de la porte de la Soie. Le premier accident a eu lieu vers 9h30 entre une voiture et un poids lourd en direction de Paris, rapporte Le Progrès. L’automobile s’est retournée à cause du choc et les secours sont sur place. La voie rapide a été neutralisée. Selon Onlymoov, on compte près de 4 kilomètres de bouchons dans le secteur. On ne sait pas encore quand le trafic sera rétabli.

L’autre accident a eu lieu au niveau de la porte de la Soie dans le sens Paris-Marseille, mais le trafic a été rétabli depuis