Lyon : des trains OuiGo vers Paris à Part-Dieu à partir du 4 juillet 

Depuis Perrache et Part-Dieu, ces trains “low-cost” rejoindront Paris pour un prix affiché à partir de 16 euros.

Le 4 juillet prochain à 08h35, le premier OuiGo au départ de la gare Part-Dieu va quitter les quais pour rejoindre Paris. Initialement prévus à partir du premier juin, ces trains “low-cost” circuleront entre Lyon Perrache, Part-Dieu et Paris Gare de Lyon.

Trois allers-retours seront ainsi proposés par jour. Les TGV partiront de Paris Gare de Lyon à 6h26, 12h30 et 18h35, pour un trajet autour de deux heures. Depuis Lyon Perrache, via Part-Dieu, les trains partiront à 9h17, 15h35 et 21h21. Cette liaison Paris - Lyon à petits prix proposera ainsi 7000 places supplémentaires.

Les billets seront disponibles à partir de 16 euros (8 euros pour les enfants).