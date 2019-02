Lyon : des températures de 0 à 16 degrés ce dimanche

Le soleil reste de mise à Lyon ce dimanche, avec des températures qui passeront de 1 degré le matin jusqu'à plus de 16 degrés l'après-midi.

Soleil éclatant et températures printanières : difficile à croire que ces prévisions concernent le mois de février à Lyon. À l'image des journées précédentes, le soleil règne tout au long de la journée ce dimanche et fera rapidement monter la température. D'un degré à 7 heures, les températures atteignent 7 degrés à 10 heures et se fixent autour des 16 degrés dans l'après-midi. Un très léger vent du Sud (15 km/h) soufflera sur l'agglomération. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la météo devrait permettre d'améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération. Celle-ci restera tout de même "moyenne" avec une note de 54/100.